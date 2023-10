Kampioenenviering bij Sportieve Manillers

De kaartclub de Sportieve Maillers gehuisvest in lokaal Sportief heeft even de kaarten neergelegd voor de jaarlijkse kampioenenviering. De club van voorzitter Thierry Sabbe telt 24 leden en er zijn nog steeds nieuwe leden welkom. Er wordt steevast gekaart op de derde zaterdag van de maand vanaf 20 uur in zaal Sportief. De beste kaarter van het voorbije seizoen was bij de heren Rudi Victor en bij de dames Sonja Douvere. Frans Bogaert moest zich tevreden stellen met de rode lantaarn. Het nieuwe seizoen is intussen van start gegaan. Op de foto de Sportieve Manillers in feeststemming. (CLY/foto CLY)