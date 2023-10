Kampioenenviering bij De Roodborstjes in Oostkamp

Onlangs vierde de Oostkampse vinkenmaatschappij De Roodborstjes haar kampioenen van het voorbije seizoen. Dit gebeurde in het lokaal café Het Arendsplein.

Rony Herpoel volgt zichzelf op als koning met zijn vogel Buzzy. Tijdens de koningszettingen floot hij 1.593 liedjes. De nieuwe kampioen over het jaar is Eric Duyck met vogel Kobe en met een totaal van 5.055 keer suskewiet. Voor het kampioenschap tellen de 10 beste uitslagen van het voorbije seizoen mee. De kleine kampioen is Frederik Streuve met zijn vogel Jerom. Hij benaderde het dichtst de helft van de liedjes van de kampioenenvink, namelijk 2.378 liedjes.

(GST/foto GST)