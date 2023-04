Kampioenenviering bij De Ermitagekaarters

In De Ermitage in de Weststraat huldigden De Ermitagekaarters de kampioenen van de kaarting en de teerlingbak. Bij de vrouwen ging de trofee naar Odette Warnez, gevolgd door Irène Geerolf en Hilda Huys. Bij de heren won André Vandekerckhove voor Cyriel Carlier en Paul Wulfaert. De hoofdprijs op de teerlingbak ging naar Monique Pattyn. Op de tweede plaats eindigde Carine Desmet. Elke eerste en derde dinsdag van de maand wordt er gekaart en kan men op de teerlingbak spelen in de polyvalente zaal van De Ermitage. De volgende kampioenenviering ligt ook al vast, namelijk op dinsdag 2 april 2024. (Patrick D./foto FODI)