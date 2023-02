Kampioenenviering bij dartsclub De Kring

Het einde van het jaar betekent ook het einde van de jaarlijkse competitie darts bij DC De Kring. Cedric Tack werd als kampioen gehuldigd, tweede werd Mark Vankeirbilck en Bart Raes vervolledigde het podium.

Samen met het bestuur, dat bestaat uit Johan Lambrecht, Sharon Dekeukelaere en Micheline Gallez, staan ze op de foto. Bianca Wybo droeg de rode lantaarn en Jonathan Lambert was de beste tekenaar. Het nieuwe seizoen is zaterdag van start gegaan. Het deelnemersaantal is al volzet. (WD/foto WD)