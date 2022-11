Kampioenenhuldiging bij KM De Sint-Godelievevink in Ruddervoorde

Onlangs kwamen de leden van de Koninklijke Maatschappij De Sint-Godelievevink samen in hun lokaal Café De Klakmolen om hun kampioenen bekend te maken.

Jozef Struyve mag zijn titel als Keizer verlengen. Op de koningszetting toonde Gabriel Verstraete zich met vogel Boris de beste. Het clubkampioenschap werd gewonnen door Achiel Sap met vogel Flupke.

De tweede plaats was voor Daniel Floré met vogel Lindsay en de derde kampioen is Bart Naeyaert met vogel Maty geworden. Gerard Vandenbroucke is met vogel Jos de kleine kampioen geworden.

(GST)