Kampioenenhulde bij Roeselaars Liefhebbersverbond

Zaterdagnamiddag werd in café De Gilde in Rumbeke de kampioenen gehuldigd bij het Roeselaars liefhebbersverbond, kortweg RLV. De kampioenen zijn FC Ter Mote (A-reeks), FC ’t Kloefke (B-reeks) en De Koolmijn (C-reeks). Er waren ook bekerwinnaars. GZ Tube, dat na 48 jaar afhaakt in het verbond, won nog de trofee burgemeester Kris Declercq. FC Transilvania won de beker sportschepen José Debels, Keukens Roberdo de beker ereschepen Geert Messiaen en Transvaal de wisselbeker VDC Roeselare. De fairplay-trofee was voor De Krisnaldo’s (A), FC Metteboys (B) en Scoutaboe (C-reeks). De Blue Stars, FC ’t Kloefke en De Koolmijn hadden elk in hun reeks de beste grensrechter. Volgend jaar werkt men opnieuw in drie reeksen van twaalf ploegen. (SBR/foto SBR)