Kampioenenhulde bij Okra OLV

Bij Okra OLV Ieper werden de verschillende kampioenen gehuldigd. In het kaarten werd Mario Deseure de primus bij de heren met 43 partijen en 6.604 punten, Annick Garrein eindigde als eerste dame met 37 partijen en 6.652 punten. Josiane Arnaert werd kampioen in het darts bij de dames en bij de heren was Marc Van Wolleghem de beste. Rita Vandemaele werd de beste in het rummikubben. Wivine Simoen werd de eerste vrouw bij het petanquespel en Jan Durieu won bij de heren. Ze kregen uit handen van de bestuursleden Rosa Deblauwe, Jean-Luc Wydhooge, Paul Desomer, Marnix Vandendriessche, Gerda Verhack en Magda Decaesteker elk een mooie geschenkmand. (foto EF)