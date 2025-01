Kampioenenhulde bij de Paradijskaarters

Onlangs huldigden de Paradijskaarters hun kampioenen. Algemeen kampioen is Daniël Vanparijs vóór Daniël Desnoeck en Walter Pype, bij de dames is Lieve Geldof de kampioene. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 7 februari om 19 uur in de zaal van café ’t Paradijs. De kaartingen vinden telkens plaats op de eerste vrijdag van de maand, uitgezonderd in de maanden juli en augustus. Het lidgeld bedraagt 16 euro. Op de foto zien we zittend v.l.n.r. Walter Puype (3de plaats), Daniël Vanparijs (kampioen), Lieve Geldof (kampioen dames), Daniël Desnock (2de plaats); achteraan v.l.n.r. Marnix Claeys, Donald Desnijder, Antoon Willemijns, Lena Maekelberg, Nancy Devoghel, Johan Tanghe en lokaalhoudster Thérèse Beernaert. (foto ACK)