Kampioenenhulde bij de Margrietestappers

Tijdens het clubfeest van de Margrietestappers werden de kampioenen gehuldigd. Bij de mannen werd Patrick Missinne eerste met een totaal van 160 tochten, goed voor 3.196 gewandelde kilometers. Bij de jongeren ging de prijs naar Illio Mollefait, met een totale afstand van 246,5 km. Linda Vanthomme wandelde de meeste kilometers bij de vrouwen, 2.704 in totaal, over 137 wandeltochten. De Margrietestappers organiseren jaarlijks vijf wandelingen in Lichtervelde, hun eerstvolgende wandeling is de bekende oliebollentocht op zaterdag 10 februari 2024. De wandelclub heeft ongeveer 260 leden. (JW/foto Kurt)