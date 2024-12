Kampioenenhulde bij de Bakelandtvissers

De Bakelandtvissers sloten het jaar 2024 af met de huldiging van de kampioenen. Dit jaar werd de formule veranderd en werd er enkel nog op punten gevist. Patrick Verstraete werd kampioen met 14 punten. Hij kroonde zich ook tot prins met 26 vissen. De titel van koning ging dit jaar naar Geert Ampe met een karper van 2,88 kilogram. In zes wedstrijden werd er een recordvangst van 703,4 kilogram gevangen en de hoogste vangst werd op 19 mei genoteerd met 150,7 kilogram. Vooraan in het midden zien we Patrick Verstraete en Geert Ampe, omringd door de bestuursleden Walter Warnez en Guy Vanstaen. Achteraan zien we de andere leden en lokaaluitbater Maarten Bulckaen. (foto EF)