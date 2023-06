Kampioenenhulde bij dartclub T.O.G.

Zaterdag werden de kampioenen van de Pittemse dartclub T.O.G. (’t Oud Gemeentenhuis) gevierd in hun clublokaal ‘t Oude Gemeentehuis in Pittem. Dit seizoen mocht Dirk Beke zich na een reeks sterke resultaten tot clubkampioen kronen, al was iedereen vol respect over de progressie van Chelsea Sander, die nog maar twee jaar de dartspijlen ter hand neemt. Chelsea zag haar tweede seizoen dan ook bekroond met een gedeelde tweede plaats met Chris Wallaert. De leden van T.O.G. verzamelen elke tweede vrijdag van de maand om 19.30 uur in ‘t Oud Gemeentehuis in Pittem. Mensen die interesse hebben om eens een pijltje richting het bord te gooien, schrijven vrijdag 8 september best in de agenda als startdatum van het nieuwe seizoen. (WME/foto WME)