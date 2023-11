Onlangs was er het jaarlijkse kampioenenfeest van petanqueclub Kortemark. Dat vond plaats in feestzaal De Kroon in Esen. Rosette Vancoillie en Gilbert Huyghebaert mochten vieren, want zij werden de winterkampioenen van het afgelopen seizoen. Rosette Vancoillie en Martin Somers werden de zomerkampioenen, de titel vrij spel was voor Rosette Vancoillie en Noël Vangheluwe. Rosette Vancoillie en Willy Debruyne tot slot kroonden zich tot algemeen kampioen. (foto Coghe)