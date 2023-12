Kampioenen bij De Kasteelvissers gevierd

In lokaal Spoor 64 huldigden de leden van de hengelaarsclub De Kasteelvissers de kampioenen van 2023. In de A-reeks kroonde Dieter Demeyere (106,36) zich tot kampioen, gevolgd door Francky Messelis (87,50), die David Deman (78,86) voorafging. In de B- reeks kon Geert Messelis (80,86) zich kronen tot kampioen, terwijl Sam Cnudde (76,30) op de tweede plaats kwam, de bronzen plak was voor Carlo Verhaeghe (71,59). Winnaars van de koppelwedstrijd werden Carlo Verhaeghe en Jacky Blondeel. Er waren ook nog prijzen weggelegd voor: Stefaan Despriet, Noël Deprez, Gunther Cneut, Christophe Vandevivere, Bram Bouten, Peter Baelen, Jan Dewulf, Bart Penninck, Patrick Busscher, Guiliaume Bol en Stijn Leenknegt. De aanwezige prijswinnaars zien we op de foto, samen met uitbater Kristof Foulon. (foto ZB)

Foto en os ZB