De kampioenen bij De Boomgaardvink zijn bekend. Rik Tanghe werd met Mentor driemaal koning en kroonde zich daardoor tot keizer. Lindsey Casteleyn, met Robin, is sinds 2004 keizerin. Met Ruben kroonde Sabine Bolle zich tot koningin. Lazarus van Marc Vantieghem is eerste kampioen, Krak van Marnix Taveurne tweede kampioen. Simas van Annie Wallyn kroonde zich tot vrouwelijke kampioen en Sky van Nancy Tampere werd kampioen promotie. Kampioen junior werd Freekje van Franky Deseure. Franky van Oscar Depoorter werd dan weer zaterdagkampioen. De rode lantaarn was voor Bono van Dirk Jonckheere. (foto Coghe)