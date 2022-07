Kallegasten krijgen titel van Koninklijke Maatschappij: “Elke medewerker verdient dit”

Toneelgroep De Kallegasten uit Sint-Baafs-Vijve bestond in 2020 50 jaar. Twee jaar later ontving de toneelvereniging de titel van Koninklijke Maatschappij. Voorzitter Wim Arslijder is verheugd de titel met uitstel door corona eindelijk te ontvangen: “Het is een erkenning voor al onze medewerkers”, meent hij.

In de jaren zestig voerde de Kroonwacht of de voorloper van de meisjeschiro avondvullende stukken op onder leiding van Annie Meuris. Wielsbekenaar Norbert Guillemyn vervoegde samen met enkele jonge mannen de groep. Hij was de eerste regisseur. Het jeugdtoneel bracht in 1971 zijn eerste stuk: Kelly liegt nooit. De naam De Kallegasten kwam pas later. Die vonden de toneelspelers vijf jaar later bij André Demedts. “Men zocht een naam voor de vereniging en ging langs bij de auteur. Hij had een vertelling over de Kalle. Dat was een jonge deerne die aan de boorden van de Leie jongemannen kon lokken met haar zwoele stem, net zoals onze vereniging publiek naar de zalen haalde. De Kallegasten of Kallegaaien waren geboren”, weet toneelspeler Gaby Benoit (63). Hij was eerder ook voorzitter van de vereniging.

Momenteel is Wim Arslijder voorzitter van De Kallegasten. Hij is al 29 jaar lid van de vereniging en ziet de titel van Koninklijke Maatschappij als een mooie erkenning. “Wij zullen door de titel nu niet plots meer publiek hebben. Het is eerder een erkenning voor 50 jaar onafgebroken inzet en een motivatie om verder te doen. Zeker na twee moeilijke coronajaren.”

Door de pandemie moest de vereniging niet alleen twee jaar wachten op de titel, maar zag ze de werking ook twee keer onderbroken worden. “De eerste lockdown was aanvaardbaar, maar na een volgende golf zaten we toch in zak en as. In september 2021 waren we al aan het repeteren geslagen, maar de omikronvariant hield de opvoeringen in januari en februari dit jaar tegen. We hopen nu een nieuwe doorstart te maken in september en dan begin volgend jaar opnieuw op de planken te staan”, klinkt het.

Opvolging?

De Kallegasten voeren normaal elk jaar een komedie op. Over verschillende voorstellingen lokken ze ongeveer 1.800 kijkers. Het gezelschap denkt al na over de toekomst. In 2020 wilde de vereniging voor het eerst uitpakken met jeugdtheater van De Kallegastjes. “We zagen de opvoeringen van de jongeren van 12 tot 17 jaar ook gestuit worden door corona. De opvolging leek verzekerd, maar dat is nu in elkaar gestuikt. De jongeren van toen zijn nu ook al twee jaar ouder. Sommigen gaan nu studeren. We zullen van nul moeten herbeginnen en zijn nog op zoek naar een regisseur. We blijven wel geloven in het project, want het moet voor doorstroming volgen”, geeft Wim aan.

De Kallegasten zijn na twee jaar stilte weer klaar om ertegenaan te gaan. De titel van Koninklijke Maatschappij motiveert hen nu nog meer. “De Kallegasten zijn er om mensen bij elkaar te brengen en te doen lachen met onze komedies. We hebben ruim 40 leden en je merkt bij iedereen dat de goesting in een nieuw stuk groeit”, besluit hij. (Niels Vromant)