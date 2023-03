Kachtemse verenigingen pakken uit met ‘Verenigde Bar’ tijdens passage BK Wielrennen (25 juni) op Kachtem Ommegang

Op zondag 25 juni is Izegem de gaststad voor het Belgisch Kampioenschap wielrennen. De plaatselijke ronden doen ook Kachtem aan, waar op dat moment de jaarlijkse ommegangfestiviteiten plaats vinden. “Het ideale moment om met zo veel mogelijk Kachtemse verenigingen de handen in elkaar te slaan”, aldus voorzitter van de Bende van de Rostn, Dries Dehaudt.

Enkele jaren geleden werd de Bende van de Rostn opgericht. Het opzet van de vereniging: Kachtem Ommegang opnieuw op de kaart zetten, de verenigingen faciliteren met een één gemaakt programmaboekje en zorgen voor wat extra activiteiten tijdens het Ommegangsweekend. Nu schakelt de vereniging een versnelling hoger.

Met BK het Ommeganggevoel in Kachtem vergroten

Binnen de Bende speelden ze al een tijdje met het idee om nog net iets meer te kunnen doen. Het BK vormt daarvoor de perfecte aanleiding. Het BK wielrennen passeert in Kachtem, dat is uniek. De dames malen twee maal een plaatselijke ronde met passage in Kachtem, het herenpeloton passeert zelfs vier keer over het Kachtemsplein. “Daarom wil de Bende van de Rostn graag het voortouw nemen om een Verenigde Bar met alle Kachtemse Verenigingen op poten te zetten”, vertelt voorzitter Dries Dehaudt. “Op die manier vermijden we een wirwar aan kraampjes, versterken we het BK-gevoel in Kachtem en zetten we in op onze ambitie om jaarlijks werk te maken van een verenigd Kachtem op Kachtem Ommegang.”

De interesse daarvoor blijkt groot. Niet alleen sprongen al enkele verenigingen met traditionele Ommegangsfestiviteiten op de kar, ook verenigingen zonder die traditie willen hun wagonnetje aanhaken. “Met het oudercomité van de Kachtemse Sint-Vincentiusschool waren we al een tijdje op zoek naar de geschikte manier om deel te nemen aan de festiviteiten rond Kachtem Ommegang”, vertelt voorzitter An-Sofie Demulder. “Dit initiatief is op ons lijf geschreven. Het enthousiasme binnen het oudercomité was dan ook groot. Het maakt de connectie tussen de school en het Kachtems verenigingsleven en bovendien kunnen we onze leerlingen op die manier onderdompelen in de Ommegangstraditie.”

Interesse is groot

Het concept van de Verenigde Bar is eenvoudig. “Het is de Bende van de Rostn die samen met het oudercomité instaat voor de praktische organisatie en communicatie vooraf. Deelnemende verenigingen kunnen zich engageren om naar draagkracht en vermogen mee te helpen bij de opbouw, barshiften te draaien of te helpen bij de afbraak. Na afloop wordt de winst netjes verdeeld a rato van het aantal shiften per vereniging”, aldus Dries Dehaudt.

Ook bij de Chiro, die jaarlijks toch een druk ommegangsprogramma op touw zet, is het systeem haalbaar om in te stappen. “Met dit initiatief kunnen we onze eigen programmatie behouden terwijl we enkele mensen kunnen afvaardigen om de Verenigde Bar te ondersteunen.

Bovendien zullen zelfs sympathisanten zich opgeven om een shift ten voordele van een vereniging naar keuze te draaien”, vertelt leider Warre Decroix.

Ondertussen lieten verschillende verenigingen al interesse blijken. “Naast de verenigingen met Ommegangsactiviteiten kwam intussen al de bevestiging van het oudercomité van de Sint-Vincentiusschool en koor Canto Rosso. Ook de Kachtemse jeugdvoetbalploeg VVEK liet weten interesse te hebben.”