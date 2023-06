Kaartkampioenen gehuldigd in ’t Kobbetje

In ’t Kobbetje in Dikkebus werd het kaartseizoen afgesloten met een viering van de kampioenen en een druk bijgewoond etentje. De fruitmand werd geschonken door Luc Caenepeel van De Lindehoeve en ’t Kobbetje zorgde voor een bloemetje voor alle kaarters. Elke tweede vrijdag van de maand om 20 uur zijn de 15 kaarttafels door 60 kaarters bezet. Maandelijks is er ook een winnaar. Op de foto zien we de top vijf met Dirk Heugeu en Albert Dehaene, Marc Desomer en Johan Vandamme, Bjorn Boudry en Simon Degrauwe, Jody Lammerant en Dirk Schoelaerts en Marnix en Ronny Olivier. De rode lantaarn ging naar Patrick en Marino. (foto EG)