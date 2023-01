Kaartkampioenen gehuldigd bij Okra Wulvergem

Okra Wulvergem sloot het werkjaar af met de huldiging van de kaartkampioenen.

De eerste vier plaatsen in de rangschikking worden ingenomen door dames: Sabine Vanoverschelde werd kampioene, Odette Delporte werd tweede en de derde plaats was voor Nicole Parmentier. Kampioen bij de heren, maar pas op de vijfde plaats, werd Roger Willemyns. Joris Homey eindigde tweede bij de heren en de derde plaats was voor Gerard Meurlion. Ze zijn omringd door de bestuursleden Serge Degroote, Daniel Cherouter, Yvette Deknudt, Leona Galle en Sonja Vanoverbeke. (EF)