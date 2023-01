Kaartkampioenen gehuldigd bij Neos

Na 20 spannende kaartnamiddagen is het doek gevallen bij de Neos-kaartspelers. In totaal namen 80 kaartliefhebbers (35 dames en 45 heren) deel aan de interne competitie. Bij de dames toonde Annie Planckaert zich de sterkste met 38 punten. Op de tweede plaats strandde Noëlla Vuylsteke (34 punten). Het brons was voor Anna Maes (31 punten). Bij de heren ging het er iets spannender aan toe. Kampioen werd Antoon Cnudde met 39 punten. De tweede plaats was weggelegd voor maar liefst drie kaartspelers: Raphaël Beke, Dirk Ceenaeme en Rafaël Uyttenhove die elk 36 punten scoorden. Zij ontvingen allemaal een geschenk. (LB/foto Luc)