Kaartkampioenen bij Okra Schuiferskapelle

Okra Schuiferskapelle vierde de kaartkampioenen van 2022 tijdens een etentje in restaurant De Naelde in Kanegem. Kampioen bij de heren is Patrick Demedts, de tweede en derde plaats zijn respectievelijk voor José Verhulst en Hugo Schaubroeck. Bij de dames is de trofee voor Alma Vandercruyssen, Marie Thérèse De Scheemaeker is tweede en Rita De Zutter derde. De kaartnamiddagen worden hervat op woensdag 25 januari om 14 uur in ’t Smoefeloarke, Henri D’hontstraat 29, Schuiferskapelle. (foto WME)