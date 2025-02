Kaartje leggen voor assortiment groenten en fruit

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Landelijke Gilde een tweedaagse groente- en fruitkaarting.

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart kunnen de kaartliefhebbers vanaf 18.30 uur een kaartje leggen in het Cultureel Centrum in Gits.

“De winnaars nemen een vers assortiment van maar liefst zeven stuks groenten en fruit mee naar huis. Ook de verliezers gaan niet met lege handen de deur uit. Voor hen hebben we een troostprijs die tranen kunnen doen vloeien: ajuinen. Daarnaast zijn sympathisanten meer dan welkom. Aan een democratische prijs kan er een drankje genuttigd worden zodat we samen van de gezelligheid kunnen genieten”, klinkt het bij de organisatoren van de kaarting.

Het bestuur van de Landelijke Gilde slaagt er jaar na jaar in om voor een zachte prijs van 4 euro een pakket samen te stellen met een zevental stuks groenten en fruit.

“Niettegenstaande de dure winkelprijzen van onze Vlaamse groenten willen wij de prijs van twee kaarten op 4 euro houden. Ons fantastisch aanbod is enkel mogelijk door de samenwerking met de kwekers van Gits en de goeie contacten met de groenten- en fruitveiling van Roeselare.”

“De groente- en fruitmandjes worden het weekend zelf gevuld en vers aangevoerd naar het cultureel centrum, waar ze in de koelwagen blijven tot de afhaling. Door lokaal te kopen geven we onze lokale land- en tuinbouwers een duwtje in de rug voor hun dagelijkse inzet om kwaliteitsvolle producten af te leveren. Het is een win-win, want de koelkast wordt goedkoop aangevuld. Er kunnen ook pakketten besteld worden door 4 euro per pakket over te schrijven naar BE10 7386 0404 6304 met je naam en het aantal pakketten te vermelden.

Deze pakketten kunnen afgehaald worden bij Karl De Meyer en Sophie Vanacker in de Diksmuide Boterweg 4a te Gits op zaterdag 8 maart tussen 10 en 12 uur.

Het bestellen van de pakketten dient te gebeuren voor 1 maart zodat we praktisch alles in gereedheid kunnen brengen”, aldus secretaris Rik Vanderper. (EVG)