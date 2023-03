Kaarting Horeca Ieper ten voordele van Consortium 12-12

Op maandag 27 maart organiseert Horeca Ieper voor haar leden en sympathisanten een manillenkaarting ten voordele van het Consortium 12-12 dat de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië een financieel steuntje geeft.

“Jaarlijks organiseert Horeca Ieper een kaarting voor de leden omdat we een aantal kaartliefhebbers in eigen rangen hebben”, vertelt Bert Vandenbossche. “Na drie jaar inactiviteit hernemen we dit jaar en deze keer wordt de opbrengst van de kaarting geschonken aan het Consortium 12-12. We hebben in ons ledenbestand immers leden die familie hebben in Turkije en Syrië die slachtoffer werden van de aardbeving. De kaarting vindt plaats op 27 maart vanaf 16 uur in Kaffee De Oude Veemarkt, Veemarkt 32 in Ieper. De inleg bedraagt 2,50 euro per kaart of vier kaarten voor 9 euro. De prijzen, die geschonken worden door leden van Horeca Ieper, worden verloot onder de winnaars.” (EG)

Info: Bert Vandenbussche, 0472 56 97 34 en Alex Verbiest, 0479 43 81 74.