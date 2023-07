Kaartershuisje in Blankenberge herdenkt vrijwilliger Erik: “Hij stond voor iedereen paraat”

In maart overleed onverwachts Erik De Busschere, militair op rust en meer dan twintig jaar actief als vrijwilliger bij Stad Blankenberge. Hij werd in zijn geliefde kaartershuisje aan de haven herdacht met een gezellig samenzijn.

“Papa was een graag geziene figuur in Blankenberge. Hij speelde lange tijd bij voetbalclub Daring en het militaire elftal van de Zeemacht. Ook het vrijwilligen deed hij met hart en ziel: haast alle dagen stond hij hier in het kaartershuisje paraat”, zegt zijn zoon Dirk.

Als 17-jarige knaap meldde Erik zich in 1957 aan bij de Marine, toen nog de Zeemacht. Hij eindigde zijn bijna veertigjarige loopbaan – als varend personeel, specialiteit seiner en verbindingen – in de marinebasis in Zeebrugge. Vorig jaar vierde Erik nog zijn diamanten bruiloft met Jacqueline Vallaeys, met wie hij drie kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen kreeg. Hij overleed eerder dit jaar op 62-jarige leeftijd. Het lokaal bestuur deed zijn nabestaanden deze mooie herinneringsfoto cadeau. (WK)