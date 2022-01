Kaartersclub van bond der gepensioneerden in Diksmuide: “Zodra het kan en mag, vliegen we er weer in”

De kaartersclub van de bond der gepensioneerden is net zoals vele andere verenigingen getroffen door het coronagebeuren. De laatste twee jaren waren moeilijk voor de club, want ofwel mocht men niet samenkomen om een partijtje kaart te spelen ofwel durfden de mensen hun huis niet uit om hun geliefde hobby te beoefenen. Het bestuur blijft echter positief en hoopt dat alles heel binnenkort weer normaal mag worden.

“Wij hebben zo’n 50 leden”, voorzitter zegt Jean-Pierre Degrieck. “Het merendeel van onze leden komt uit Beerst, maar er zijn er ook bij uit Diksmuide zelf en de andere deelgemeenten. Iedereen is welkom bij ons, ook wat de leeftijd betreft. Het grootste deel van de kaarters zijn gepensioneerden, maar er zijn ook enkele andere kaartliefhebbers bij. Een van de redenen is uiteraard dat onze kaartnamiddagen telkens plaatsvinden op maandagnamiddag van 13.30 uur tot 17 uur. Mensen die niet gepensioneerd zijn, zijn dan meestal aan het werk.”

Net zoals bij andere clubs wordt ook bij de kaartersclub van de gepensioneerden in Beerst een klassement opgemaakt en wie de meeste punten behaalt, wordt op het einde van het seizoen gehuldigd.

Echte hobby geworden

Jean-Pierre Degrieck (67) is momenteel voorzitter en hij nam de fakkel over van Etienne Neirynck. “Etienne was jarenlang de voorzitter en het was ook op vraag van Etienne dat ik in zijn voetsporen ben getreden. Ik werd voorzitter van een kaartersclub, maar kon zelf niet kaarten”, lacht Jean-Pierre. “Uiteraard heb ik me dan verdiept in het kaartspel en het is ook voor mij een echte hobby geworden. Het kan immers ook niet dat je voorzitter bent en zelf niet kunt kaarten. Wij hebben geen groot bestuur: Flori Vandercruysse is penningmeester en ook Walter Joye zetelt in het bestuur. Verder kunnen we ook altijd rekenen op de hulp van onze twee vrijwilligers Marie-Kristien Muys en Rita Decaesstecker.”

Nieuwe leden

“Door corona kunnen de mensen elkaar niet meer of veel minder ontmoeten. Sommige mensen verouderen en kunnen ook niet meer komen of hebben ondertussen een andere hobby ontdekt thuis. Onze club is gelukkig niet te erg getroffen geweest. Ik heb weet van één lid die corona niet heeft overleefd en dat treft je natuurlijk altijd. Ik zou hierbij ook een oproep willen lanceren: als er mensen zijn die graag kaarten en deel willen uitmaken van onze club, dan mogen ze mij steeds contacteren. Van zodra het weer mag, gaan we er invliegen”, besluit Jean-Pierre.