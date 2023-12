Kaartersclub PerronGeluk huldigt kampioenen

Zaterdag zijn in café PerronGeluk de kampioenen van de gelijknamige kaartersvereniging gehuldigd. Kampioen bij de heren was Pascal Coene (61) met drie punten voorsprong op Filip Vandeputte. Bij de dames had Nathalie Reyngout (50) de beste kaarten, zij haalde het met nipte voorsprong op Ginette Durnez. Het kaartseizoen werd afgesloten met een twintigtal leden, een opvallende stijging. “Nieuwe leden zijn nog altijd welkom. Onze oudste speler is ondertussen al een stuk in de negentig”, zegt penningmeester Danny Couckuyt. Het seizoen werd zaterdag afgesloten met een etentje in PerronGeluk. Vanaf januari wordt er weer elke tweede vrijdag van de maand gekaart, telkens vanaf 19 uur. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur. Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden bij penningmeester Danny Couckuyt via daniel.couckuyt@telenet.be. (WK/foto WK)