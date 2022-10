Kaartersclub ‘Manilli Vanilli’ uit Heule is opnieuw Belgisch kampioen manillen

De kaartersclub Manilli Vanilli van café Dudu uit Heule is voor de tweede maal op rij Belgisch kampioen Manillen. “Nu gaan we voor de wereldkampioen Manillen in Deerlijk”, zegt uitbater Diego Ghekiere. “Onze kaartersclub is al jaren ‘kampioen sfeer en gezelligheid’.”

In Geraardsbergen streden Kristof Bautmans, Mathieu Danel, Diego Ghekiere, Jessica Dobbelaere en Gunther Lobbestael, leden van De Heulse Manilli Vanilli, samen met 15 andere Belgisch clubs voor de titel. Liefst 180 kaarters uit alle hoeken van het land namen deel aan dit Belgisch kampioenschap.

De deelnemende club die het hoogst gemiddeld percentage van alle wedstrijden behaalt, krijgt de gegeerde trofee en mag zich een jaar ‘Belgisch Kampioen manillen’ noemen. Iedere deelnemer speelt vijf wedstrijden.

Underdog

“Onze club won 18 van de 25 wedstrijden, goed voor een percentage van 72 %. Vorig jaar namen we met 65,7 % de Belgische trofee mee naar Heule. Er waren clubs met 17 deelnemers. Dit verhoogt hun kansen. Als underdog hebben we het gehaald”, vertelt Diego.

Manilli Vanilli werd opgericht in 2010. Elke eerste maandag van de maand komen de kaarters in café Dudu manillen. Het seizoen loopt van september tot eind juni. Jaarlijks organiseert de club een grote kaarting voor leden en niet-leden om de clubkas te spijzen.

De trofee kan je bewonderen in café Dudu.

