Kaartersclub Hertens Troef huldigt kampioenen (en rode lantaarn) tijdens feestelijk souper

Kaartersclub Hertens Troef huldigde onlangs haar kampioenen tijdens het jaarlijkse souper, een traditie die door de leden altijd met veel enthousiasme wordt onthaald. Dit jaar ging de titel voor het eerst naar Dirk Vandezande, die zich tot clubkampioen kroonde. Pieter Demeersseman kreeg de symbolische rode lantaarn.

Met 45 vaste leden is Hertens Troef een vereniging waar kaartliefhebbers elkaar maandelijks treffen voor gezellige, maar competitieve kaartavonden. De club is zo populair dat er enkel plaats is voor nieuwe leden als er iemand stopt. Naast de competitie draait Hertens Troef ook om vriendschap en traditie. Het jaarlijkse souper is daarbij een hoogtepunt, waar niet alleen de kampioenen gehuldigd worden, maar ook het clubgevoel extra in de verf wordt gezet.

De laatste vijf jaar onderging het bestuur een verjongingskuur. Nic Cattebeke bekleedt sinds vier jaar de functie van voorzitter en wordt ondersteund door secretaris Steven Parmentier, penningmeester Kurt Salembier en bestuurslid Frederick Taillieu. Met een rijke geschiedenis en een sterke toekomstvisie blijft Hertens Troef een vaste waarde in Heule. De club kijkt uit naar nog vele jaren van spannende kaartwedstrijden en vriendschappelijke rivaliteit aan de speeltafel.

Hertens Troef viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan en organiseerde intussen zijn 18de kampioenschap – met een onderbreking van twee jaar vanwege de coronapandemie. Hertens Troef werd destijds uit de grond gestampt door Luc Vergote en Donald Vanneste, de grote bezielers van de club. (Carlo Herpoel/foto KDS)