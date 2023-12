In ontmoetingscentrum De Kouter bracht kaartersclub De Kloppers Okra-Kortemark hulde aan hun kampioenen. Bij de dames was de titel voor Laurette Goddeyne, bij de heren was Daniel Dumarey de beste. Hij was door ziekte afwezig op de kampioenenviering. Tenslotte waren er nog geschenken voor Willy Pollet, die zich tot kampioen vrij spel mocht kronen, en Annie Tant, die kleine kampioen werd. (GC/foto Coghe)