Kaartersclub De Joker viert kampioenen

In zaal De Marlo in Leke heeft kaartersclub De Joker de kaartkampioenen gevierd. Kampioen bij de heren is Emmanuel Louf, bij de dames Simonne Vanmelkebeke. De tweede plaats bij de heren was voor Hugo Forceville, bij de dames voor Monique Beuckelaere. De derde plaats ging bij de heren naar Michel Deprez, en bij de dames naar Ivonne Vandamme; beiden waren afwezig op het feest.

Wie mee wil kaarten, neemt contact op met voorzitter Hugo Forceville, Grauwe Broedersstraat 11, 8600 Diksmuide, 0496 99 03 44. Er wordt om de twee weken gekaart op woensdag, van 14 tot 18 uur. (foto ACK)