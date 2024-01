Kaarters- en teerlingenclub De Link bestaat kwarteeuw: “Nog steeds net zo veel leden”

De kaarters- en teerlingenclub De Link in Tielt viert haar 25ste verjaardag. Ooit opgericht om de buurt samen te brengen, bloeit de vereniging na een kwarteeuw nog steeds. “We hebben in die 25 jaar nochtans weinig aan het concept veranderd.”

Elke tweede woensdag van de maand kan je in zaal De Link in Tielt terecht voor een competitie kaarten (bieden en manillen) en spelen met de teerlingenbak. De eerste kaartnamiddag ging officieel van start op woensdag 11 november 1998. Nu, 25 jaar later, telt de club meer dan 67 leden.

“Mijn man, wijlen Norbert Borms, was medestichter en de eerste voorzitter van de club”, vertelt Rita Debusschere. “Hij hield van elke kaarting een verslag bij en dat archief heb ik al die tijd bewaard. Al van bij het begin hielp ik ook met het klaarzetten van de zaal, het opdienen en afwassen.”

“Ook ik was bij de stichtende vergadering”, aldus Maria Van de Wege, die intussen voorzitter is. “Er was al jaren een goede buurtwerking op de parochie van Sint-Jozef. Toen de zaal De Link er kwam, startten we de club om de buurt nog meer samen te brengen. We organiseerden ook een systeem van uitloten, zodat niet iedereen altijd in dezelfde groepjes zou gaan spelen.”

Zonsverduistering

De eerste kaarting in 1998 was meteen een succes. “Dat was wat onverwacht, er waren al meteen 56 aanwezigen”, herinnert Maria zich. “We hadden zelfs voldoende winst om een eigen teerlingenbak aan te kopen. Omdat er nog geen kassa was, moest ik alle aankopen uit eigen portemonnee betalen. Dat betaalde Norbert natuurlijk wel terug met de inkomsten van de kaarting. Dat eerste jaar hadden we telkens een veertigtal aanwezigen.”

Op 11 augustus 1999 organiseerde de groep voor de eerste keer een kampioenenviering. “Dat was een speciale dag, want er was toen ook een totale zonsverduistering”, weet Maria. “Er stond een televisie in de zaal om alles te kunnen volgen. Ook buiten volgden we met zo’n eclipsbrilletje. We vierden de kaarterskampioenen in de zaal, voor de teerlingenbak hadden we nog geen kampioenschap. Er waren toen liefst 44 aanwezigen. We hadden een koud buffet klaargemaakt bij wijlen Nicole Lemey thuis in de garage.” Die traditie heeft de groep vier jaar volgehouden, tot de lijst aanwezigen te groot werd. Nu vinden de kampioenenvieringen telkens plaats in een horecazaak.

Bestuursleden

Op een kwarteeuw tijd kende de vereniging al verschillende bestuursleden. “Mijn man Norbert was voorzitter tot 2016. Ikzelf zetelde ook tot dan in het bestuur”, vertelt Rita. “Daarnaast was wijlen Rita Van Poucke een stichtend bestuurslid, zij zat in het bestuur tot 2008.”

Patricia Haerinck was bestuurslid tot 2013, wijlen Nicole Lemey tot 2017. Na Norbert Borms werd Lilly Lassuy voorzitter. “Zij zorgde ervoor dat de puntentelling ineens via de computer verliep”, herinnert Maria zich. “Zelf heb ik al die jaren gezorgd voor de koffie en de inkopen, een taak die ik nog steeds verzorg, samen met Myriam Verbeke. Zij kwam in 2016 in het bestuur en zorgt sinds 2021 voor de boekhouding en financiën.”

Nog een bestuurslid is Ingrid Nemegeer en dat sinds 2014. Ze ontfermde zich over de inschrijvingen samen met Lilly, later met wijlen Marie-Jeanne Windels. Marie-Jeannes echtgenoot Ludwig Vanseveren heeft intussen die taak overgenomen.

Gemoedelijke sfeer

Een jubileum vieren is natuurlijk een ideaal moment om ook een blik op de toekomst te werpen. “We hebben in die 25 jaar weinig aan het concept veranderd”, aldus voorzitter Maria Van de Wege. “Maar ook het aantal leden is ongeveer hetzelfde gebleven, tussen 55 en 65. Gemiddeld zijn er elke maand veertig tot vijftig spelers aanwezig. We willen nog steeds vooral een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer creëren, met veel plezier in het kaarten en teerlingen. Blijkbaar werkt dat nog altijd!”