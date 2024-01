“Jullie laten iedereen proeven van het heelal”: gemeente Koksijde schenkt jarige Sterrenjutters opblaasbaar planetarium

De huldiging voor de 10de verjaardag van de Sterrenjuttersvereniging kon niet meer stuk toen burgemeester Marc Vanden Bussche de stiekeme droom van oprichter en voorzitter Emmanuel Fabel beloofde waar te maken. De vereniging krijgt binnenkort een opblaasbaar planetarium als verjaardagsgeschenk.

De leden van deze vereniging voor sterrenkunde delen dezelfde passie voor de sterren, de maan en de planeten. Het natuureducatief centrum Duinenhuis is hun vaste stek, waar ze onder de koepel van de enige sterrenwacht aan de kust het hemelfirmament kunnen afspeuren.

Bezieler en oprichter van deze vereniging is Emmanuel Fabel (64) uit Wulpen. Sinds de start tien jaar geleden telt de vereniging 68 leden. “Het begon allemaal op 21 juli 1969. Ik zat als 10-jarig jongetje om 3 uur ’s nachts gefascineerd voor het tv-scherm toen Neil Armstrong geschiedenis schreef wanneer hij de eerste menselijke voetafdruk op de maan zette”, herinnert Emmanuel zich het beeld dat voor eeuwig in zijn geheugen is gegrift.

Eerste telescoop

“Dat was de klik die mijn interesse in ruimtevaart en astronomie deed groeien. Ik was de koning te rijk toen ik van mijn ouders mijn eerste telescoop kreeg: een kartonnen buis met een statief… Ik kon naar de maan en de kraters kijken, naar Jupiter… onvergetelijke momenten. Ook mijn eerste sterrenwacht thuis kreeg ik van papa: een tuinhuisje met een afneembaar dak en een telescoop op een betonnen paal… Het dak waaide er helaas snel af… Als jobstudent kluste ik bij om een telescoop te kopen. In 1973 of ’74 werd ik lid van de VVS (Vereniging voor Sterrenkunde). In 1980 kocht ik mijn eerste betere telescoop, een elfje (omdat de diameter 11 cm is). Die kostte toen toch al 10.000 Belgische frank (250 euro), maar ik heb er tien jaar waarnemingen mee kunnen doen. In Wulpen heb ik nu thuis mijn eigen sterrenwacht en koepel, met een telescoop met meerdere lenzen. Daarmee wordt alles automatisch computergestuurd.”

Passie delen

Emmanuel noemt zichzelf een verwoed amateurastronoom, en hij wil zijn passie erg graag delen. Daarom ging hij in 2010 op zoek naar een locatie om een cursus sterrenkunde te geven. “Ik kreeg het aanbod om het Duinenhuis te gebruiken, waar je ook een schitterende dakterras hebt met een subliem uitzicht over de omgeving met de Schipgatduinen en de zee. Dat was de gedroomde locatie voor een sterrenwacht! Ik trok mijn stoute schoenen aan en stelde mijn idee voor aan het schepencollege. Het heeft wel meer dan drie jaar geduurd, maar in 2013 stond er op het dakterras een sterrenwacht en een koepel! Ik deed een oproep naar amateurastronomen en zo ontstond onze vereniging: de Sterrenjutters. Vanaf nu is de sterrenwacht elke tweede en derde vrijdag van de maand open en gratis toegankelijk. Op de eerste vrijdag organiseren we regelmatig voordrachten. Onze gratis toegankelijke Soirées aan zee op donderdagavond in juli en augustus zijn altijd een succes. Het dakterras is een unieke locatie om er schitterende zonsondergangen te beleven (vanaf 20 uur) en daarna kan je de sterrenbeelden waarnemen en een blik door de telescoop werpen. Dat kunnen we allemaal realiseren dankzij de inzet van ons bestuur. Siegfried Geryl, Geert Vandenbulcke en Pieterjan Deconinck zijn net als ik amateur-astronomen en daarnaast kunnen we rekenen op 12 medewerkers die zich vrijwillig engageren.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche ziet de Sterrenjutters als Koksijdse pioniers. “Jullie zijn niet alleen op zoek naar nieuwe planeten, maar laten onze inwoners en toeristen proeven van het heelal. De zonsverduistering op 25 oktober 2022 was zo’n mooi moment. Jammer genoeg waren er ook mindere momenten zoals de koepel die in 2014 wegwaaide door het stormweer en ook in 2022, tijdens storm Eunice, waaide een luik van de koepel weg. Gelukkig is de koepel weer in volle glorie hersteld. We zijn blij dat we jullie droom kunnen realiseren: een opblaasbaar planetarium. Zo kunnen jullie ook bezoekers en klasgroepen ontvangen bij slecht weer of als het bewolkt is.”

Toekomstdromen

Met zo’n verjaardagsgeschenk zijn alle Sterrenjutters ontzettend blij. Maar ze hebben nog meer toekomstdromen: de Bettystraat omvormen tot een speelstraat waar het zonnestelsel op de tarmac wordt afgebeeld… En een sterrenkunde- en ruimtevaartlokaal op de bovenverdieping van het Duinenhuis met Lego-maquettes…

De Sterrenjutters organiseren ook interessante uitstappen. In maart staat er een busreis naar het ESA (European Space Agency) en ESOC (European Space Operations Centre) in Keulen/Darmstadt op het programma.