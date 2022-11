Judoclubs Yama Arashi Bavikhove en Yawara Ooigem werken aan de toekomst: “Samensmelten tot één club”

De Bavikhoofse judoclub Yama Arashi gaat samenwerken met de Judoclub Yawara Ooigem. “Beide clubs kunnen een beroep doen op elkaars trainerskorps”, aldus hoofdtrainer Donaat Vandeburie van Yama Arashi.

De judoclub Yama Arashi, wat zoveel betekent als ‘Bergstorm’, is gesticht in 1994. Yama Arashi is tevens de naam van een heupworp. De club sloot zich aan bij de Euro-Budo-federatie onder de Vlaamse Vechtsport Associatie en een bestuur rond de club werd gevormd onder leiding van Hendrik Defoort. De club groeide op een rustig tempo van 16 leden in het prille begin tot een 36-tal leden in 2005. In datzelfde jaar werd Donaat Vandeburie aangesteld als nieuwe trainer van de club en sloot Yama Arashi zich aan bij de Vlaamse Judo Federatie (VJF). In januari 2020 telde de club 160 leden. Vandaag zijn dat er 220. De club zit dus duidelijk in de lift. Niet enkel wat het aantal medailles en overwinningen op regionale, provinciale, nationale en internationale wedstrijden en tornooien betreft, maar dus ook op qua ledenaantal. “We mogen ons nu één van de vijf grootste clubs noemen van België. We hebben intussen een stevige basis van judoka’s, trainers, bestuur en enthousiaste clubmedewerkers die elke dag in de weer zijn voor de judo. Beetje per beetje begint ook onze bovenbouw te groeien met zwarte gordels. Dit jaar hebben we al drie initiator-trainers bij en twee aspirant-trainers. Binnenkort gaan er ook een viertal judoka’s de stap wagen voor een scheidsrechtercursus”, vertelt Donaat Vandeburie.

Aftellen

Eind vorig seizoen werden Yama Arashi gecontacteerd door de buurclub, Yawara-Ooigem.

“Zij worstelden een beetje om alle trainingen te kunnen blijven bezetten met trainers, mee te gaan coachen en vreesden wat voor hun toekomst. Een samenwerking bleek een goeie keuze, stap per stap.” Dit seizoen geeft Ooigem nog steeds training aan hun jongste jeugd tot en met 12 jaar.

“Vanaf 13 jaar sturen ze de judoka’s door naar onze club waar deze leden meer trainingspartners hebben. Beide clubs kunnen een beroep doen op elkaars trainerskorps, zowel om de trainingen te leiden, als mee te gaan coachen.” In de toekomst gaan de beide clubs samensmelten tot één club met twee dojo’s, waarvan de hoofdzetel/hoofddojo in Bavikhove blijft. “Judoclub Ooigem telt nu een 70-tal leden, samen met onze leden kunnen we dus binnenkort een club zijn van 300 leden.”

Op 11 december staan de clubs samen op de kerstmarkt in Ooigem en op 18 december is er een eerste vriendschappelijk clubtornooitje. “Ook de plannen van onze nieuwbouw in Bavikhove staan niet stil. In oktober 2023 beginnen ze met het afbreken van de oude school om vervolgens de nieuwe site erop te plaatsen. We tellen af!”, besluit Donaat.