Jubileumfeest voor 75-jarige kwb-afdeling Heule-Watermolen: “Tijd om aan verjonging te denken”

Kwb Heule-Watermolen blaast 75 kaarsjes uit. Voorzitter Johan Mestdagh is al 15 jaar gedreven voorzitter, maar wil de fakkel doorgeven aan de jongere generatie. “Het is tijd om aan verjonging te denken. Maar eerst gaan we feesten”, zegt de voorzitter.

Johan Mestdagh (66) is gehuwd met Carine Decroubele (66) en heeft twee zonen: Dieter (43) en Jurgen (39). Beiden zijn afkomstig van Bavikhove. Johans broer Pol huwde met Bertine, de zus van Carine. Het is uitzonderlijk dat twee broers trouwen met twee zussen. Allen kwamen zich in Heule vestigen.

De broers volgden de wens van hun vrouwen en trokken naar Heule waar Annie zaliger, de zus van de dames al woonde. In 1980 vestigden Johan en Carine zich in de Waterhoek in Heule. Johan werkte 42 jaar in ramenfabriek Vlieghe en geniet nu van zijn pensioen. Van stilvallen is geen sprake. De kwb-voorzitter is actief in heel wat verenigingen.

40 jaar lid

Het kwb-verhaal van Johan begon bij schoonbroer Jean-Paul Coppens in 1983. “We gingen samen naar de kwb-afdeling Heule om mij uiteindelijk te engageren in de kwb Heule-Watermolen. Samen met Adrie Provoost (+), Eric Buyst (+), Eric Deryckere (+), Etienne Desmettre, Jacques Detienne (+) waren we, met Jozef Vanneste (+) als voorzitter aan het roer, toen de jongere generatie. Kort daarop kwamen Bernard Parmentier (+), Carlos Bossuyt, Dirk Logie, Geert Cottyn en Jacques Dekyvere erbij. Ondertussen ben ik 40 jaar lid van de kwb Heule-Watermolen waarvan 15 jaar voorzitter”, vertelt Johan.

De voorzitters die kwb Heule-Watermolen vroeger in goede banen hebben geleid, waren vervolgens Cyriel Decraemer (+), Albert Lagae (+), Jozef Vanneste (+), Luc Soens, Raymond Raes, Eric Deryckere (+), Geert Cottyn en Dirk Logie. De stichters waren pastoor Achille Delneste (+), Cyriel Decraemer (+), Jeroom Vanhaverbeke (+), Albert Lagae (+) en Jozef Soete (+).

Jubileumfeest

De kwb, aanvankelijk een christelijke socioculturele vereniging voor werknemers binnen beweging.net met afdelingen overal in Vlaanderen, richt zich 2008 niet meer alleen tot mannelijke werknemers maar tot alle gezinnen. Hun motto luidt: een bruisende buurt begint hier. De kwb Heule-Watermolen heeft 75 jaar op zijn teller.

Op zaterdag 10 juni viert de afdeling haar jubileumfeest met tal van verrassingen. Welke wil het bestuur nog niet verklappen. “Het jubileumfeest wordt een en al verwennerij. Zo moet het zijn. We worden maar één keer 75 jaar”, aldus de voorzitter.

Deze goed draaiende kwb-afdeling met 110 leden biedt elk jaar een gevarieerd programma met 40-tal sociaal-culturele activiteiten, gaande van de Watermolense mountainbiketocht, tweewekelijkse fietstochten en kaartnamiddagen tot voordrachten, bedrijfsbezoeken en de maandelijkse kaarting. Daarnaast organiseren we begin september voor de 25ste keer het ledenweekend die ditmaal plaatsvindt in Everbeek.

Voorzitter Johan Mestdagh staat er gelukkig niet alleen voor. “Zeker niet! Een goede werking kan alleen maar met een goed bestuur. Dankzij mijn ondervoorzitter Pol Verhaeghe, secretaris Carlos Bossuyt, verantwoordelijke voor de communicatie Geert Cottyn, penningmeester Freddy Deleersnyder en bestuursleden Dirk Logie, Franky Tassaert, Hendrik Dendooven, Jacques Dekyvere, Jean-Paul Coppens, Jef Cattebeke, Joke Dekeyser, Joost De Doncker, Marc Vandenberghe, Martine Blieck, Nouch Eeckhout, Patrick Christiaens, Robert Verhaeghe, Roger Dekeyser, Werner Luysterman en Yvan Decaluwé hebben we zo’n sterke werking”, vertelt Johan.

Kwb Heule-Watermolen organiseert jaarlijks initiatieven ter ondersteuning van goede doelen. “Tijdens de sinterklaasperiode verzamelen we speelgoed en bezorgen deze aan de Sint-Michielsbeweging die alles verdeelt onder kinderen die anders geen sintgeschenk krijgen. Daarnaast verkopen we sinterklaas-ontbijtpakketten. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel”, vertelt de voorzitter.

Verjongingskuur

Niettegenstaande het uitgebreide bestuur is er nood aan verjonging. “Na de vakantie beginnen we aan de verjongingskuur bij kwb Heule-Watermolen. We zoeken jonge krachten en jonge gezinnen die mee hun schouders onder onze werking willen zetten. Er klopten al enkele geïnteresseerden aan en dat doet deugd. Hopelijk worden zij de toekomst van onze kwb-werking”, besluit Johan.

(CH/foto KDS)

Meer info of meewerken bij kwb Heule-Watermolen: communicatie@kwb-heule-watermolen.be