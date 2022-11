Jubileumdropping de Platsevrienden al volledig volzet

Op donderdagavond 10 november organiseren de Platsevrienden voor de 30ste keer de dropping van Café De Platse in Rollegem. Het begon met 50 deelnemers, tot het record van deze jubileumdropping met liefst 300 deelnemers. Ze gaan op pad bij gedoofde straatverlichting maar het thema ‘fluo’ zorgt voor de nodige zichtbaarheid. 30 jaar mag gezien worden.

De Platsevrienden, het woord zegt het zelf, is een vriendengroep die het jaar rond in de weer is om telkens een hoogstaande dropping te organiseren. “We beginnen een week na de dropping met de evaluatie. In februari starten we met de voorbereidingen en werken we het thema en concept uit”, vertelt Wim Nottebaere van de Platsevrienden.

“Ons bestuurslid Claude Vandecasteele stippelt al 15 jaar de droppingroute uit. Iemand als Claude heb je echt nodig.” Een wist-je-datje: Claude heeft al de dropping voor 2023 en 2024 uitgestippeld. Het 9-koppige jubilerend bestuur, bestaande uit Wim en Tom Nottebaere, Claude Vandecasteele, Frank Depraetere, Bart Degrande, Kris Debels, Jean-Marc Bulcaen (uitbater van Café De Platse in Rollegem), Bernard Sabbe en Niels Bulcaen, moet nu zijn mond dichtritsen, anders is de verrassing eraf. Naast het bestuur helpen 18 medewerken om de dropping in goede banen te leiden. Het parcours betreft een tocht van 15 km onderverdeeld in vier delen met drie posten onderweg.

“Het eerste gedeelte is een fototocht. Daarna wandelen ze verder via bolleke-pijl. Vervolgens moeten ze wandelen volgens een beschrijving. Het vierde gedeelte is uitgepijld omdat het risico bestaat dat iedereen verkeerd loopt. Zo zijn we zeker dat iedereen op tijd en stond aankomt waar ze moeten aankomen. Op iedere post kunnen ze iets drinken en is er een volksspel. De deelnemers worden gedropt met een bus en opgehaald op het eindpunt”, licht Wim toe.

Geen straatlichten

Deze jubileumeditie wordt een moeilijke, daar men de straatlichten dooft om 23 uur. “Vandaar kozen we dit jaar bewust voor het thema fluo. Je brengt best een zaklamp mee. Dit zal zeker nodig zijn anders loop je hopeloos verloren”, zegt Wim. “De laatste deelnemers stranden rond 3.30 uur in de thuisbasis. Bij aankomst krijgen ze nog te eten en omwille van de 30ste verjaardag geven we aan elke deelnemer een extra consumptie.” Hopelijk is het weer hen goedgezind. Voor de eerste maal is de dropping volzet.”