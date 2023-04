Jubileumconcert in teken van 160 jaar Fanfare Heestert: “Zolang muziek bestaat, zal het dorp niet vergaan”

Al 160 jaar zorgt de fanfare voor muzikaal plezier in Heestert en omgeving. De fanfare is een vereniging met een rijk verleden. Dit verleden wordt tijdens hun jubileumconcert op zaterdag 22 april in de schijnwerpers geplaatst.

De oudste verwijzing naar het ontstaan van de fanfare is de vermelding van het jaar 1863 op het vaandel van de muziekmaatschappij. “Schriftelijke bronnen suggereren dat de muziekmaatschappij al vroeger bestond, maar daar hebben we geen concrete bewijzen van”, zegt Wim Depraetere, secretaris van de fanfare. Het eerste vaandel werd pas in 1974 vervangen door een nieuwe vlag, die op haar beurt in 2013 werd vervangen door een replica van de eerste vlag.

Uit de periode van voor de Wereldoorlogen is weinig beschikbaar. Men heeft wel nog een notulenboek van secretaris Henri Claeys die gedetailleerd de werking van de maatschappij van 1890 tot 1910 beschrijft. “Dit biedt niet alleen een inzicht over hoe de muziekmaatschappij toen functioneerde, maar brengt ook een boeiend beeld over wat er toen in het dorp leefde. Zo was er een intern reglement waarin o.a. boetes van 0,50 en 0,20 frank voorzien waren voor afwezigheid of laattijdigheid op de repetities of bijeenkomsten van het bestuur. Op vandaag betekent dat een boete van ongeveer 10 euro en 3,50 euro. De opbrengst werd jaarlijks verdeeld onder de muzikanten die er wellicht enkele pinten extra mee dronken in de vele cafés die Heestert toen nog telde”, zegt Wim lachend.

Twirling

Tijdens de oorlog werd de werking stopgezet en direct na de Tweede Wereldoorlog, heropgestart. Al snel kende de vereniging een belangrijke groei tot een volwaardig fanfareorkest. In 1964 kregen de muzikanten hun eerste volwaardig muziekuniform en traden de eerste vrouwen tot de vereniging toe.

“In 1968 werd er een majoretteskorps opgestart, dat vandaag is uitgegroeid tot een heuse twirlingclub. Dit jaar werd het exhibition team van de Twirlingclub Heestert zelfs kampioen op het nationaal Vlamo-kampioenschap Maj-twirl in Leuven.”

“Met korte verhalen en anekdotes schetsen we de geschiedenis van de fanfare”

Muzikaal kende de fanfare vooral in de jaren ’70 een sterke groei onder leiding van toenmalig dirigent Eric Depamelaere. Die kwaliteitsverbetering werd onder de volgende dirigenten verdergezet en resulteerde in 1989 in een promotie naar de klasse Uitmuntendheid. Die waardering werd in verschillende muziektornooien herbevestigd.

In de vele decennia is niet alleen de muziekvereniging sterk veranderd, maar kende ook Heestert een metamorfose. Het rijke en gevarieerde verenigingsleven kwam steeds meer onder druk te staan, maar de fanfare toonde zich dynamisch en kon zich aanpassen. “Door duidelijk te kiezen voor kwaliteit en initiatief vonden steeds meer muzikanten de weg naar ons, waardoor we verder konden groeien. Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers en de blijvende sympathie van de lokale gemeenschap is de fanfare vandaag nog steeds springlevend. Of zoals onze erevoorzitter Paul Deprez het mooi verwoordt: ‘Zolang muziek bestaat, zal het dorp niet vergaan’.

Jubileumconcert

Dit jaar staat het jaarlijks lenteconcert in het teken van het jubileum. “Tijdens dit concert etaleren we via een gevarieerd programma niet alleen onze kwaliteiten als orkest, maar nemen we het publiek met korte verhalen en anekdotes mee doorheen de geschiedenis van de muziekvereniging”, besluit Wim Depraetere.