Jubileumconcert Cantabile met Johan Verminnen

Op zaterdag 3 december sluit het Dadizeelse koor Cantabile haar jubileumjaar af met een uniek concert. Het koor wist Johan Verminnen te strikken voor een optreden. Zowel Cantabile als Johan Verminnen nemen een deel van het concert voor hun rekening, maar ze zullen samen ook enkele nummers zingen.

Het Dadizeelse koor Cantabile bestaat vijftig jaar. Die verjaardag liet de muziekvereniging niet zomaar passeren. Cantabile organiseerde onder ander een geslaagd korenfestival en pakt begin december met een jubileumconcert uit.

“Daarbij kunnen we rekenen op een speciale gast. Niemand minder dan Johan Verminnen komt met ons meezingen”, aldus Martine Cambier van het jarige koor. Het concert in GC De Bunder staat in het teken van de Nederlandstalige muziek.

Bekende nummers

In het eerste deel zingt het koor enkele hele bekende Nederlandse nummers. Onder andere liedjes van Ramses Shaffy, Raymond Van ‘t Groenewoud, Laïs en Ann Christy komen aan bod. “Accordeonist Ruben Schelstraete zorgt samen met onze dirigent Bart Feys op piano voor de instrumentale begeleiding.”

Na de pauze zingt Johan Verminnen zijn allergrootste hits. Leo Caerts begeleidt hem aan de piano. “Het concert wordt afgesloten met enkele nummers samen. Iets waar we erg naar uitkijken.”

Tickets voor het jubileumconcert zijn te verkrijgbaar bij alle leden van Cantabile en op het secretariaat van de cultuurdienst in GC De Bunder. Het concert start om 20 uur.

(BF)