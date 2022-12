Jubilerende Concertharmonie Crescendo brengt ‘December Proms’: “We vormen één grote familie”

Crescendo Concertharmonie Bissegem bestaat 40 jaar. Dit jubileumjaar wordt op zaterdag 10 december afgesloten met het concert ‘December Proms’ onder leiding van Alain Verhoeven. Op het programma staan de highlights uit veertig jaar Crescendo en popmuziek uit 1982.

Crescendo werd in 1982 door Norbert Vergalle opgericht. Lieven Van Baelen (58) uit Heule was er ook van in het begin bij. Lieven is secretaris, woordvoerder van de concertharmonie. Daarnaast speelt Lieven ook trompet en verzorgt hij de presentatie tijdens de optredens. “Ik ben een beetje de manus-van-alles”, zegt Lieven. “Wat ooit begon als een bescheiden jeugdorkest is nu een muziekvereniging met drie afdelingen. Concertharmonie Crescendo bestaat uit geschoolde muzikanten en brengt een gevarieerd concertprogramma met origineel werk van eigentijdse Belgische componisten, licht klassieke bewerkingen tot swing en jazz. Jong Crescendo is het instaporkest. In dit jeugdorkestleren jonge muzikanten de basisprincipes van het‘samen musiceren’. DeCrescendoentjeszijn eerstejaars leerlingen met een instrument. Oudere, ervaren muzikanten ontfermen zich als peter en meter over deze talenten in spe. Concertharmonie Crescendo Bissegem telt 125 muzikanten. Bij de volwassenen spelen er 60 muzikanten, bij de jeugd 35 en 30 in het instaporkest. Onze harmonie is één grote familie.”

Naam en faam

Concertharmonie Crescendo repeteert Iederezondagvoormiddagvan9.30 tot 11.30 uur.Jong Crescendo repeteert ook opzondagmorgenvan11.30 tot 12.30 uur.Beiden repeteren onder leiding van dirigent Alain Verhoeven. DeCrescendoentjes oefenen opzondagmorgenvan9 uur tot 9.45 uur onder de vleugels van Lisa Verhoeven.

Crescendo heeft ondertussen naam en faam in de muziekwereld verworven. ”Vroeger traden we veel op in het buitenland. We namen deel aan wedstrijden, verzorgden optredens op festivals en verbroederden met buitenlandse muziekgezelschappen. Dit is veel verminderd. We sliepen toen altijd bij gastgezinnen. Maar de adder onder het gras is dat we ook groepen moet ontvangen. Door het gebrek aan gastgezinnen zijn we van deze formule afgestapt”, vertelt de woordvoerder. Nu gaan we wel nog naar het buitenland. Zo waren we in 2019 en 2022 in Italië op een wedstrijd in Riva Del Garda aan het Gardameer. We wonnen er dit jaar de eerste prijs met 90,8%. We brachten er onder andere een speciaal muziekstuk ‘Angels in the Architecture’ met sopraanstem. Dit is een modern, heel impressionant werk met speciaal slagwerk. Hiervoor kochten we ‘Whirly Tubes’ aan in Australië. Dit brengen we ook op de December Proms.”