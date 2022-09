Jubilerende Chiro Vanoes krijgt nieuwe lokalen

Chiro Vanoes uit Kleit viert dit jaar zijn 60ste verjaardag. Nog voor de feestelijkheden werden ingezet, heeft de jeugdbeweging haar mooiste verjaardagscadeau al gekregen van de gemeente. Volgend jaar start de bouw van nieuwe jeugdlokalen.

Vorig weekend startte Chiro Vanoes zijn nieuwe werkjaar. Omdat de jeugdbeweging 60 jaar bestaat, werkt de leiding aan een feestprogramma waarbij zowel de leden als de Kleitse bevolking worden betrokken. De jeugdbeweging is al jaren vragende partij voor vernieuwing van haar lokalen. “Met 170 leden zitten wij over verschillende lokalen verspreid. Onze lokalen zijn verouderd en dringend aan renovatie toe. Al ruim tien jaar kloppen wij daarvoor aan bij het schepencollege.”

Augustus 2023

Het nieuwe schepencollege, dat sinds februari van dit jaar de fakkel heeft overgenomen, heeft de Chiroleiding uitgenodigd voor een gesprek. “Wij waren aangenaam verrast toen het schepencollege aankondigde dat het werk zal maken van de verbetering van onze huisvesting. Omdat er de komende maanden veel feestelijke activiteiten op het programma staan, worden de werken pas in augustus van volgend jaar aangepakt.”

Voor schepen van Jeugd Peter Van Hecke was het snel duidelijk dat aanpassingswerken uitvoeren geldverspilling zou betekenen. “De lokalen boven de kinderopvang zijn niet meer geschikt om als jeugdlokaal te dienen. De lokalen achter de sporthal de Berken zijn zo versleten dat ze rijp zijn voor de sloop. Er komen nieuwe jeugdlokalen waarvan een deel ook kan gebruikt worden voor de jaarlijkse speelpleinwerking.”

Bergruimte

“Terwijl vroeger de gemeente de lokalen bouwde en de jeugdbewegingen moesten tevreden zijn met wat ze kregen, hebben we nu verschillende vergaderingen gehad met de jeugdbewegingen en de architect. Er komt een nieuw gebouw met een verdieping. Er zullen lokalen zijn voor de verschillende afdelingen en komt een nieuwe bergruimte en een sanitair blok”, legt schepen Peter Van Hecke uit. Gehoopt wordt dat Chiro Vanoes in de loop van 2024 zijn intrek kan nemen in zijn nieuwe lokalen. (LV)