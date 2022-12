Jubilarissen in de bloemetjes gezet

Op dinsdag 20 december werden tijdens een feestmaaltijd in het Bourgondisch Schild in Diksmuide de jubilarissen van de vereniging in de bloemetjes gezet. André Missiaen en Agnes Christiaens, en ook René Roelens en Monique Bogaert zijn zestig jaar gehuwd. De jubilarissen die 50 jaar getrouwd zijn: Etienne Beuselinck en Erna Lapon, en Jan Vandamme en Lydia.

Op de foto zien we vooraan de paren die 60 jaar getrouwd zijn: André Missiaen, Agnes Christiaens, Monique Bogaert en René Roelens, en staand de koppels die 50 jaar gehuwd zijn: Etienne Beuselinck, Erna Lapon, Lydia Houthave en Jan Vandamme. (ACK/foto ACK)