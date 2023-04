Ju-Jitsu Kuo-Lung in Knokke-Heist maakt een sterke groei : “Bedoeling om op een derde locatie te beginnen”

Op het voorbije Belgisch kampioenschap jiujitsu was Ju-Jitsu Kuo-Lung Knokke-Heist bijzonder succesvol met diverse titels en een pak medailles. “Het is het eerste jaar dat de broers Lodens wat voortouw nemen in het lesgeven. Dit zorgt meteen voor resultaten”, klinkt voorzitter Bart De Sloovere.

Ian, Ryan en Ray Lodens uit Knokke-Heist begonnen destijds bij Ju-Jitsu Kuo-Lung. Met hun talent werden ze al vrij vlug opgepikt binnen het nationaal team. Ze maakten furore binnen hun sport met een pak aan Europese en wereldtitels. Met zijn drieën traden ze ondertussen toe tot de trainersequipe binnen de club waar het voor hen destijds begon. Ian werkt ondertussen als steward bij Brussels Airlines en stopt eind dit jaar met zijn sport. Ryan en Ray gaan verder in combinatie met het lesgeven. “Dit geeft een boost binnen onze club, zeker in de discipline Fighting waar er nu ongeveer twintig leden aan competitie doen”, weet de voorzitter. “Ook de manier van trainen is anders. Je voelt dat de broers de kennis en de knowhow hebben. Met hun ervaring geven ze volgens de leeftijden gepaste trainingen. Er is nu zelfs ook vraag uit andere clubs om bij ons aan fighting te doen.”

Ongeveer honderd leden

Ju-Jitsu Kuo-Lung telt nu ongeveer honderd leden. Een ferme stijging, dankzij ook de broers Lodens. “Bedoeling is dat we dat nu verderzetten, vooral in fighting wat we de jeugd ook aanleren. Dit is de discipline waarbij je op afstand vecht. Het karategedeelte, het contact zoals bij het judo en de klemmen, Aikido en het grond vechten zitten er zowat allemaal in verweven. Op die manier leert de jeugd heel veel disciplines aan.” In navolging van de broers Lodens zit er ook talent tussen. Dit is te zien aan het aantal gouden medailles op het voorbije BK. Naast Ryan en Ray was er een eerste plaats voor June Oers, Licia Varilone en Eline Van Hoof.

Bart De Sloovere geeft in Ju-Jitsu Kuo-Lung reeds les van in 1987, zowel in sporthal De Stormmeeuw als in Laguna in Knokke-Heist. “Het is de bedoeling om met een derde locatie te beginnen, om die perimeter groter te maken, met andere trainingsdagen én om nog meer mensen in de sport te betrekken”, besluit de voorzitter. (ACR)