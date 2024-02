Joseph Roth Genootschap bestaat 10 jaar

Het Vlaams-Nederlandse Joseph Roth Genootschap werd begin 2014 als vereniging opgericht in het Oostendse restaurant Belle de Jour om leven en werk van de joods-Oostenrijkse auteur te memoreren. Vorige zaterdag vierde het Genootschap, nu 200 leden sterk, daar haar tiende verjaardag.

Een immer enthousiaste Els Snick, tweedeverblijver in onze stad, is tot vandaag de gedreven voorzitter. Zij vertaalde in de voorbije jaren ook het journalistieke werk van Joseph Roth (1884-1949) die langere periodes in Oostende verbleef, en zij inspireerde tal van activiteiten rond het oeuvre van deze gerenommeerde auteur, essayist, journalist, cultuurredacteur en recensent die onder meer Radetzky-Mars, Hotel Savoy, Job, De Legende van de Heilige Drinker…schreef.

Zomer 1936

Tijdens zijn Europese exodus strijkt Roth in de zomer van 1936 vanuit Parijs, via Amsterdam en Brussel neer in Oostende. Zijn goede vriend de Oostenrijkse auteur Stefan Zweig vervoegt hem en lost zijn schulden af in de hoop dat alcoholicus Roth hier de drank zal laten. Roth die permanent in hotels verblijft, woont in Hôtel de la Couronne op de hoek van de Vindictivelaan en de Kapellestraat. In die jaren verblijven in Oostende veel Duitse auteurs en kunstschilders in vrijwillige ballingschap zwichtend voor het nazisme in eigen land.

Hotel Helvetia

Dank zij het Genootschap blijft Roth ook vandaag aanwezig in de stad. Er is een Joseph Roth-wandeling, de opvoering van Vlucht zonder einde in De Grote Post in 2014, TAZ afficheerde in 2015 Café Paradis en verscheen het boek Zomer van de vriendschap. Oostende 1936 van Volker Weidermann en vertaald door Snick. In 2022 programmeert TAZ Auf Reisen, een voorstelling in het teken van Oekraïne met teksten van Roth en Zweig. In het Restaurant Le Baque op de Zeedijk werd in 2022 een plaquette onthuld. Daar schreef Roth, toen het etablissement nog Hotel Helvetia heette, iedere dag aan een terrastafel. Daar schreef hij Het sprookje van de 1002e nacht. Hij ontmoette er ook vaak zijn vriend Zweig. Ook in ’t Leeshuus op de Groentemarkt was er vorig jaar een Muzikaal-literaire middag rond Joseph Roth en Oekraïne. Ook bij de volgende editie van TAZ staat daar zo’n manifestatie geprogrammeerd op 4 augustus 2024.

