Joseph en Maria zijn koningspaar petanque

Okra Reninge-Noordschote zette de kampioenen van het petanqueseizoen in de bloemetjes. Joseph Grimonprez was de beste bij de heren en krijgt de titel van koning. Maria Debeir is de nieuwe koningin. Vooraan zittend van links naar rechts Patrick Deraeve, Joseph Grimonprez, Maria Debeir en Paula Leeuwers en achteraan van links naar rechts Jean-Pierre Debels, Paula Derycke, Chantal Schelstraete, Luc Deraedt, Rita Dekeyzer, Edgard Desender – Raphaél Vanlerberghe, Daniél Noterdame, Roza D’Hulster, Regine Vandamme en Godelieve Spriet. (KVCL/foto KVCL)