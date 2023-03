Josée Vandenberghe neemt afscheid van Samana Ruddervoorde

Na 33 jaar gaf Josée Vandenberghe het voorzitterschap van Samana Ruddervoorde door aan Liliane Debaene. Op de ledenvergadering van zondag 19 maart werd Josée uitgebreid gevierd.

Josée werd in 1989 lid van de vroegere Ziekenzorg en een jaar later nam ze het voorzitterschap over van meester Roger Lambert. “Het was toen heel anders dan nu. Toen de voorzitter besliste om ogenblikkelijk te stoppen ging ik met hem mee op zoek naar een opvolger. Maar er werd niemand bereid gevonden waardoor ik voorzitter ad interim werd”, vertelt Josée.

Ze drukte haar stempel op de werking zonder daarbij het doel van Samana uit het oog te verliezen en met respect voor haar bestuursploeg. “Haar onuitputtelijke inzet voor mensen was zo aangrijpend. Zelfs wanneer het voor haar ook moeilijk ging, zette ze door. Ze was er gewoon, ze stelde geen vragen maar ze deed wat ze kon”, horen we van Gerda Herreman in de bedankingstoespraak.

Helpen waar nood is

Josée was veel meer dan enkel voorzitter van Samana. Ook met andere verenigingen zoals Okra en KVG werkte ze graag samen. “Want naast haar Samana waar ze zoveel van houdt, deed ze ook vrijwilligerswerk in het provinciaal gewest, waar ze ook voorzitster van was. En als verpleegster ging ze mee op de reizen om de mensen te verzorgen of de blinden te helpen en te begeleiden. Want dat ligt duidelijk in haar DNA. Bezorgd zijn en helpen waar nood is. Zieken bezoeken, kleine geschenkjes, een schouderklopje, een luisterend oor, een gezellige babbel. Hoeveel mensen ze daar mee gelukkig heeft gemaakt, is niet te tellen. Ik hoor de medebestuursleden nog zeggen, een betere voorzitster kunnen we niet krijgen”, zegt Gerda Herreman.

“Maar nu is de tijd gekomen om een nieuwe wind te laten waaien door Samana Ruddervoorde. Vandaar dat ik ook geen bestuursfunctie meer zal opnemen. Ik blijf wel lid.” Besluit een ontroerde Erevoorzitter Josée Vndenberghe waarna ze samen met de aanwezigen toosten op een mooie toekomst van Samana. (GST)