Jordy en Anja zijn koningspaar bij Molenpikkers

Dartsvereniging De Molenpikkers trapte in clublokaal café De Loobrug in Pollinkhove het nieuwe seizoen op gang. De club bestaat al 49 jaar. Traditiegetrouw wordt tijdens de eerste wedstrijd gestreden om de titel van koning en koningin. Jordy Barbier toonde zich de beste bij de mannen, Anja Callens haalde het bij de dames. Het duo sleepte vorig seizoen ook de kampioenstitel in de wacht. We zien rechtstaand lokaalhouder Hugo Declerck, secretaris Mathias Trooster en voorzitter André Vercoutter en zittend lokaalhoudster Annie Deraedt, koning Jordy Barbier en koningin Anja Callens. (KVCL/gf)