Jongerenbeweging Rivo Torto viert 15de verjaardag

Rivo Torto, de jongerenbeweging waarbij de leer van Franciscus van Assisi centraal staat, viert op zaterdag 10 september zijn 15de verjaardag.

“Loker werd daarbij als plaats centraal in Heuvelland gekozen, omdat de parochie niet meer actief was. We hadden dus een blanco blad om nieuwe wegen te bewandelen”, aldus pater Kenny die samen met Pieter Peccue, Alexander Vanhoutte, Matthias Veryser en enkele anderen de jongerenwerking oprichtte.

Rivo Torto is de plek in Umbrië in Italië waar Franciscus van Assisi en zijn eerste volgelingen een onderkomen vonden. Later groeide hier de Franciscaanse beweging uit. “We vonden dit een goede naam voor ons huis in Loker”, vertelt Lobke Decrock die er vanaf haar 8ste reeds bij is en deze zomer haar laatste festival meemaakte. “Ons jaarlijks kamp heet ‘festival’, omdat het naast een feest is om samen te komen, te spelen en ravotten, ook een bijeenkomst is om te bezinnen.”

Het laatste festival van Lobke vond toevallig plaats op de plaats waar ze nu 7 jaar geleden voor het eerst als animator mee was. “We trokken met een 50-tal leden en leiding met de trein richting Zutendaal. Dit jaar was het voor mij dus wat dubbel aangezien het de laatste keer was, desalniettemin heb ik er enorm van genoten. Ik heb trouwens het volste vertrouwen in de nieuwe generatie. Binnen de vereniging ben ik natuurlijk nog bereid om bij te springen als het me gevraagd wordt.”

De jongerenwerking Heuvelland kende doorheen de jaren heel wat hoogtepunten. “Van boeiende inleefreizen in onder meer Italië, Polen, Ierland en het Heilige Land tot 14 zalige festivals”, vertelt Lobke. “In 2013 ging ook een groep jongeren van de jongerenwerking mee naar Brazilië op de Wereldjongerendagen. In Italië stapten we in 2008, 2012 en 2017 letterlijk in de voetsporen van Franciscus en bezochten er alle plekken waar ook hij een deel van zijn leven heeft doorgebracht. Om de prijs voor onze buitenlandse initiatieven te drukken, organiseerden we onder meer een tweetal concerten.”

Voor hun 15de verjaardag worden de ex-leden van de jongerenwerking uitgenodigd om samen met de leden deel te nemen aan een verrassingsactiviteit. “Om 17 uur herbeleven we vervolgens 15 jaar jongerenwerking samen met alle (oud-)leden en hun ouders, parochianen, sympathisanten tijdens een muzikale viering in de St. Pieterskerk in Loker. Daarna volgt een receptie in de kerk.” (MDN)