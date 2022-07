Jongens- en meisjesafdeling gaan voortaan samen als Chiro Ruiselede door het leven

Deze middag werden de ouders van de chiroleden ervan ingelicht dat de beide afdelingen, jongens en meisjes, voortaan als één vereniging ‘Chiro Ruiselede’ doorgaan. Een fusie om alle kinderen maximaal de kans te geven aan te sluiten bij een volwaardige en goed werkende jeugdbeweging.

De onderliggende aanleiding is evident: het ledenaantal jongens was al lager in dalende lijn. Nu de krachten bundelen, kan soelaas en perspectief bieden, luidt de verklaring van Liam Maeyens, hoofdleider jongens. Er was een aparte werking in en rond het gemeenschappelijk lokaal en speelterrein in een zijstraat van de Aalterstaat. Het ledenaantal was heel schrijnend, althans de verhouding: zowat 120 meisjes en amper 30 jongens. Er was al langer een stille ambitie om aan tafel te gaan zitten.

De jongens gingen van 1 tot 11 juli op kamp, de meisjes van 11 tot 21 juli, allebei in Rijkevorsel. Het bestuur erkent ook dat er steeds meer fusies doorgaan, steeds minder aparte afdelingen. Voor de leiders is het ook niet zo plezant, met minder motivatie, om op zondag een heel kleine groep (jongens) te animeren.

“Meer kinderen samen zal de coherentie en het groepsgevoel optimaliseren en ook de inzet en de drive vanuit de leiding zal er meer tot uiting komen. Op 6 augustus is er een startvergadering van de nieuwe Chiro Ruiselede. Dat is al beslist. Elk jaar is er in september een ‘speelstad’, ook bedoeld om nieuwe leden te werven. Ook dat en heel wat andere zaken worden eerstdaags uitgeklaard”, klinkt uit uit de mond van de huidige hoofdleiders Liam Maeyens en Karolina Mikula.

De ouders, zo werd vandaag ook beloofd, zullen via de sociale media gepast ingelicht worden over nieuwe stappen in de fusieoperatie. (RV)