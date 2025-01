Jong Tempeliers komen op tegen kanker

De vier evenementen die de Jong Tempeliers organiseerden brachten eind vorig jaar maar liefst 4.500 euro op voor Kom Op Tegen Kanker (KOTK). Ook dit jaar gaat de organisatie op zijn elan door.

“Het gros van de opbrengst, 3.500 euro, kwam van onze spinningavond die op ruime belangstelling mocht rekenen”, vertelt Stijn Deleu van de organisatie. “Maar liefst 250 spinners kwamen het beste van zichzelf geven. Vorig jaar vond dit event al eens plaats in samenwerking met Unizo Waregem. Dit jaar hebben wij dit volledig overgenomen, met succes. De sfeer was echt top. Enkele stadsmedewerkers waren van de partij en bevestigden ons dat ook dit jaar de spinningavond opnieuw kan doorgaan. Een leuke opsteker”, zegt Rudy Raes, van het mee organiserende Bike-fun. Hij maakte heel wat reclame in zijn andere vestigingen, met succes. “Daarvan ging de volledige opbrengtnaar KOTK.”

“Ook het derde dartstornooi The Bull was een voltreffer. Met maar liefst 80 koppels was het volledig uitverkocht. We kregen opnieuw John Desreumaux met zijn dubbelpartner Stefaan Deprez als winnaars, voor de derde keer op een rij al. Ook de vierde editie staat al vast.”

Kerstbal

“Het Kerstbal was opnieuw een heel aangenaam feest en bracht een aardige stuiver op voor KOTK. Dit +21 event komt eveneens terug op 20 december 2025. De zesde editie van NYE was uitverkocht en verliep zonder problemen. Jongeren tussen 16 en 19 jaar konden zich een avond amuseren. Dit maakt dat we nog eens 1.000 euro extra, bovenop de 3.500 euro van de spinningavond, konden schenken aan de organisatie van KOTK. Dit stimuleert ons om ook in december opnieuw een succesvolle editie van dit vierluik te brengen. De voorbereidingen hiervoor beginnen al net na Waregem Koerse. Vanaf dan gaat de focus volledig naar deze tiendaagse in Het Jeugdcentrum”, besluit Stijn Deleu. (ELD)