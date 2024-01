John Deloof neemt afscheid als voorzitter van Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

Na tien jaar toewijding draagt John Deloof (41) de fakkel van het voorzitterschap over aan ondervoorzitter Pascale Goeminne. De overdracht werd officieel kenbaar gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van VC Mozaïek op zondag 21 januari. “Met al dertig jaar ervaring als vrijwilliger bij Mozaïek heeft Pascale haar sporen ruimschoots verdiend.”

John Deloof heeft wegens professionele drukte besloten zijn rol als voorzitter van VC Mozaïek over te dragen. “De immer sympathieke en gedreven Pascale Goeminne is geen onbekende in onze gemeenschap. Ze vervoegde in 2014 het bestuursorgaan en coördineert sinds 2018 de plantjesactie vanuit VC Mozaïek voor Kom op tegen Kanker. We zijn al jaar en dag de grootste actie in Vlaanderen. De meeste azalea’s worden in Kortrijk verkocht. Ons record ligt op 11.000 plantjes, dat willen we dit jaar verbreken tijdens het weekend van 14 september.”

“We blijven inzetten op thema’s die jonge mensen aanspreken. Daarvoor werken we samen met de vrijzinnige jeugdvereniging Hujo”

John kijkt terug op een boeiend en bewogen tien jaar. “Net zoals in elke vereniging blijft het een uitdaging om voldoende jonge mensen aan te spreken. Hoe zien zij de toekomst en hoe kunnen we hen betrekken? We blijven inzetten op thema’s die jonge mensen aanspreken. Daarvoor werken we samen met de vrijzinnige jeugdvereniging Hujo (Humanistische Jongeren). We ondersteunen hen maximaal bij de organisatie van hun kampen en activiteiten om jongeren te blijven boeien en waarden en normen op een andere manier in de kijker te zetten.”

Open huis

Doorheen de jaren is Mozaïek van een vrijzinnig centrum naar een open huis geëvolueerd. Ze hebben hun deuren opengezet voor particulieren, de buurt en externe organisaties. “Verschillende verenigingen kunnen hier hun activiteiten organiseren zoals tentoonstellingen van de Kortrijkse fotoclub, buurtvergaderingen, de jaarlijkse voorstelling van Schouwburg, onthaalmomenten voor vluchtelingen of het grootouderfeest van Sint-Amandsbasisschool Noord”, legt John uit. “We proberen een ontmoetingsplaats te zijn, maar in de toekomst zal ook op zingeving en levensbeschouwing bespaard worden. Het wordt een uitdaging om de werking daarop af te stemmen. Ik heb echter het volste vertrouwen in Pascale.”