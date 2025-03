Johan en Marie-Thérèse zijn de beste petanquers bij S-Sport

De petanqueclub van S-Sport Recreas Ieper sloot het seizoen af en huldigde de kampioenen tijdens een gezellige namiddag in feestzaal De Lissewal in Elverdinge. Bij de heren kroonde Johan Polley zich tot de kampioen. Bij de dames was die eer weggelegd voor Marie-Thérèse Dhondt. Op de foto zien we de kampioenen omringd door de verantwoordelijken Frans Verschaeve en Malvina Gruwier, gemeenteraadslid Valentijn Despeghel en de andere leden van de club. Tijdens de winter wordt er petanque gespeeld in zaal Cieper en in de zomer gebeurt dat aan het jeugdstadion in Ieper. Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden. (foto EF)