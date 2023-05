Joggingclub Waregem pakt uit met originele opwarming en motivatie tijdens St. Bernardusloop

De recreatieve St. Bernardusloop in Waregem vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 juni. Joggingclub Waregem voorziet deze editie een originele opwarming en leuke animatie rond de looppiste naast de Expo.

Al meer dan dertig jaar organiseren de leden van Joggingclub Waregem een recreatief loopevenement voor jong en oud rond de oefenvelden van SV Zulte Waregem. Elf jaar geleden werd het sportieve gebeuren omgetoverd tot de St. Bernardusloop.

Het concept is gekend: per rondje (1,3 kilometer) lopen of wandelen, verdien je een St. Bernardusbiertje of een flesje appelsap. Het is dus geen loopwedstrijd, er wordt ook niet met tijdsregistratie gewerkt.

Kwaremont Brodders

Dit jaar komt Joggingclub Waregem met een nieuwtje. Er zal namelijk een originele opwarming en motiverende animatie voorzien worden. Na de sportprestatie zijn alle deelnemers welkom in de St. Bernardusbar, waar de Kwaremont Brodders optreden.